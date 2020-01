Ballabio. Vigili del Fuoco al lavoro per un incendio ad una canna fumaria

Intervento in un’abitazione di via Confalonieri

Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei Vigili del Fuoco

BALLABIO – Incendio, poco prima delle 20 di questa sera, lunedì, ad una canna fumaria di un’abitazione di via Confalonieri a Ballabio.

La chiamata di soccorso è scattata intorno alle 20, con tre mezzi dei Vigili del Fuoco di Lecco che si sono portati sul posto.

Intervento che si sta svolgendo tutt’ora (sono le 20.30 mentre stiamo scrivendo) con i Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di spengnimento e di messa in sicurezza della canna fumaria e del tetto. Stando alle informazioni sinora giunte in redazione, non ci sarebbero persone coinvolte.

Eventuali maggiori dettagli nelle prossime ore.