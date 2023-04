Barzio: addio a Giovanni Arrigoni Neri, anima dell’Hotel Cristallo

A soli 60 anni dopo un periodo di malattia si è spento il titolare del rinomato albergo di famiglia

I funerali si terranno a Barzio domani, venerdì, alle 15 nella chiesa parrocchiale

BARZIO – Si è spento a soli 60 anni dopo un periodo di malattia Giovanni Arrigoni Neri, Titolare e gestore dell’Hotel Cristallo, rinomata struttura ricettiva del paese valsassinese. Giovanni ha dedicato la sua vita al lavoro nella storica attività di famiglia tramandata da generazioni.

Negli anni, l’albergatore si è sempre prodigato per migliorare il servizio e l’ospitalità tanto da rendere la struttura ricettiva un punto di riferimento per turisti, gruppi e associazioni.

Al suo fianco nella gestione dell’hotel la sorella Laura e gli affezionati collaboratori.

“Era una persona a modo e dedita al lavoro – ricorda il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia – Gestiva con passione e professionalità l’albergo di famiglia, una struttura che per il nostro paese è un fiore all’occhiello e molto apprezzata dai turisti. Godeva infatti di una affezionata clientela. Giovanni, oltre che come imprenditore, è una persona che si è sempre distinta per i suoi modi cortesi. I nostri padri erano molto amici, ci legava un affetto famigliare”.

La camera ardente per l’ultimo saluto è stata allestita proprio presso L’Hotel Cristallo a Barzio invia Roma.

I funerali sono stati fissati per venerdì alle ore 15 presso la chiesa parrocchiale del paese.