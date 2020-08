BARZIO – Malore poco dopo le 13 di oggi, martedì 11 agosto, in via Francesca Manzoni a Barzio. I soccorsi sono intervenuti per un anziano di 91 anni che ha avuto un arresto cardiaco: sul posto è giunta l’ambulanza della Croce Rossa di Ballabio assieme all’automedica. L’uomo è stato rianimato sul posto e trasportato all’ospedale di Lecco in codice rosso (molto critico)