Barzio, auto furgonata si ribalta lungo la Fola

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 1° gennaio 2026

BARZIO – Incidente lungo la strada della “Fola” (Strada provinciale 64) a Barzio, dove nel tardo pomeriggio di oggi, 1° gennaio 2026, un’auto furgonata si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Al momento non sono note le condizioni del conducente né se a bordo del mezzo fossero presenti altre persone. Restano ancora da accertare le cause dell’incidente che hanno portato il conducente a perdere il controllo del veicolo. Seguiranno eventuali aggiornamenti non appena disponibile.