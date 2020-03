Barzio, due casi di coronavirus e sei persone in sorveglianza attiva

Il messaggio del sindaco Giovanni Arrigoni Battaia

La situazione a Barzio aggiornata al 17 marzo

BARZIO – Due casi di coronavirus anche a Barzio e sei persone in sorveglianza attiva.

“Voglio precisare che vi è una difficoltà oggettiva da parte degli organi competenti a gestire la mole di dati che devono giornalmente aggiornare e verificare – ha detto il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia – senza contare i protocolli e le procedure a cui devono attenersi, ed è per questo che vi è un ritardo fisiologico tra le informazioni ufficiali che ci giungono, non è per mera volontà di non informare, ma è per poter essere sicuri che quanto andiamo a comunicare ai nostri concittadini corrisponda a dati inconfutabili”

