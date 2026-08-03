Barzio. Principio d’incendio nel bosco, intervento di Vigili del Fuoco e volontari AIB

Il rapido intervento ha evitato danni peggiori in un periodo ad alto rischio per gli incendi

L’allarme nella giornata di oggi, lunedì

​BARZIO – I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco, nella giornata di oggi, sono intervenuti nel territorio comunale di Barzio per domare un principio di incendio boschivo. L’operazione è stata condotta in stretta sinergia con le squadre dell’Antincendio Boschivo (AIB). Il rapido intervento ha evitato danni peggiori in un periodo ad alto rischio per gli incendi.