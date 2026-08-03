Barzio. Principio d’incendio nel bosco, intervento di Vigili del Fuoco e volontari AIB

Il rapido intervento ha evitato danni peggiori in un periodo ad alto rischio per gli incendi
L’allarme nella giornata di oggi, lunedì
BARZIO – I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco, nella giornata di oggi, sono intervenuti nel territorio comunale di Barzio per domare un principio di incendio boschivo. L’operazione è stata condotta in stretta sinergia con le squadre dell’Antincendio Boschivo (AIB). Il rapido intervento ha evitato danni peggiori in un periodo ad alto rischio per gli incendi.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.