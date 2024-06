Barzio, si infortuna in falesia, 75enne elisoccorso

L’incidente in mattinata all’Angelone

Il 75enne trasportato in Ospedale al Manzoni

BARZIO – Intervento del Soccorso Alpino nella mattinata di oggi, sabato 29 giugno, all’Angelone per un arrampicatore di 75 anni infortunato.

L’allarme è scattato intorno alle 11.30: stando a quanto appreso il 75enne, milanese, stava arrampicando insieme ad altri amici alla Placca del Pustolino quando è caduto, procurandosi diversi traumi.

In posto si sono portati i tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Barzio che dopo aver raggiunto il ferito e averne valutato le condizioni hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Una volta recuperato il 75enne è stato portato in codice rosso all’Ospedale di Lecco. Non sarebbe in pericolo di vita.