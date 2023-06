Barzio. Temporale fa sgorgare grossa cascata vicino alla funivia di Bobbio

L’acqua ha iniziato a fuoriuscire dalla roccia nel primo pomeriggio di oggi, sabato

Che si ricordi mai in tempi recenti si è verificato un fenomeno simile in valle

BARZIO – Sta sgorgando dalla roccia nel canale sottostante il tracciato della funivia dei Piani di Bobbio una grossa cascata di acqua e fango che ha cominciato a ingrossarsi sul versante montuoso.

Non si sa ancora da dove provenga e cosa l’abbia generata, ma il forte temporale che si è abbattuto in zona nel primo pomeriggio sembrerebbe al momento la causa principale. Un fenomeno che, almeno stando agli ultimi anni, non si era mai verificato in valle. Nell’istante in cui scriviamo l’evento non sta riportando criticità a persone o cose.

A rassicurare sulla situazione il sindaco di Barzio, Giovanni Arrigoni Battaia: “Ho già chiamato una squadra di manutentori per pulire il materiale caduto in strada. Il fenomeno non risulta comunque preoccupante, probabilmente le precipitazioni si sono riversate con più forza in quest’area, provocando la caduta di acqua, detriti e sassi”.

VIDEO