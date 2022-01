A causa del forte vento è stata fermata la funivia per i Piani di Bobbio

Sportivi accompagnati a valle dai soccorsi con le jeep. Intervento di soccorso anche su Legnoncino

BARZIO – Salita in funivia e discesa in jeep per circa duecento sportivi dello sci assistiti nel pomeriggio dai soccorsi ai Piani di Bobbio dopo che l’impianto di risalita è stato fermato a causa delle forti raffiche di vento.

I Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino si sono organizzati con nove jeep in tutto per fare spola tra la località in quota e il parcheggio a valle della funivia.

Nel frattempo i pompieri stanno intervenendo con i sanitari anche sul Legnoncino dove una coppia di turisti inglesi si è ritrovata in difficoltà, nella zona della croce, a causa del vento e delle temperature in discesa.