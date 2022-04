Brucia il tetto di un’abitazione a Margno, intervento dei Vigili del Fuoco

Incendio in una palazzina nel pomeriggio di oggi, 26 aprile

Sul posto sono intervenuti cinque automezzi e dodici Vigili del fuoco

MARGNO – Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, martedì 26 aprile, per l’incendio di un tetto di un abitazione di tre piani a Margno, in alta Valsassina. In azione cinque automezzi e dodici Vigili del fuoco.

Fortunatamente non sarebbero coinvolte persone. Il tempestivo intervento da Lecco e Bellano, anche grazie l’utilizzo di mezzi per gli incendi boschivi, ha permesso di circoscrivere l’incendio e di salvare le abitazioni adiacenti.