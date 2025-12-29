Brutta caduta ad Artavaggio, elisoccorso in azione

Vittima dell’infortunio una persona di 66 anni portata all’ospedale in codice giallo

La richiesta di soccorso è stata lanciata questa mattina alle 11:45 circa

MOGGIO – Una caduta sulla neve ha richiesto l’intervento dei soccorsi nella mattinata ad Artavaggio (Moggio), nei pressi del rifugio Casari. Una persona di 66 anni è rimasta ferita a seguito dell’incidente.

L’allarme è scattato intorno alle 11.45. Sul posto è l’elisoccorso decollato da Como, mentre è stata allertata anche una squadra del Soccorso Alpino di Barzio stazione Valsassina Valvarrone per un eventuale supporto via terra.

La persona ferita è stata raggiunta, stabilizzata e successivamente trasportata in ospedale. Le condizioni sono state valutate come codice giallo, quadro clinico di media gravità.