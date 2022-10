L’incidente poco prima delle 18 di oggi, domenica

Un motociclista di 29 anni è stato soccorso in codice giallo (mediamente critico)

PASTURO – Brutta caduta per un motociclista che stava percorrendo la Strada Provinciale 62 a Pasturo. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 18 di oggi, domenica 2 ottobre: il centauro di 29 anni stava percorrendo il rettilineo in direzione Introbio quando sarebbe finito a terra.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa Valsassina insieme all’automedica, fortunatamente l’incidente sarebbe meno grave di quanto si è pensato in un primo momento: il giovane è stato soccorso in codice giallo (mediamente critico) e non sarebbe in pericolo di vita.