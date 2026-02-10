Cade in bici a Ballabio, camion travolge il mezzo: 28enne soccorso

L’uomo sarebbe scivolato autonomamente finendo a lato strada. Sospetto trauma al bacino

Il mezzo pesante non è riuscito a evitare l’impatto con la bicicletta

BALLABIO – Attimi di apprensione nella mattinata di oggi lungo la SP 62, tra Ballabio e Lecco, dove un ciclista di 28 anni è rimasto coinvolto in un incidente.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso autonomamente il controllo della bicicletta, cadendo a lato della carreggiata. Subito dopo, un camion che procedeva nella stessa direzione non sarebbe riuscito a fermarsi in tempo, finendo per travolgere la bici rimasta sull’asfalto, senza però colpire direttamente il ciclista, che si trovava già fuori dalla traiettoria del mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i mezzi sanitari attivati dalla centrale operativa Soreu Laghi. L’ambulanza giunta per prima ha richiesto il supporto dell’automedica, valutando a vista un possibile trauma al bacino, oltre a dolori diffusi lamentati dal giovane.

L’intervento è scattato intorno alle 10. Dopo le prime cure sul posto e l’immobilizzazione, il 28enne è stato trasferito all’ospedale di Lecco, dove è giunto per ulteriori accertamenti diagnostici.