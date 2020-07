Cade in bici sulla strada di Artavaggio, intervento dei Vigili del Fuoco

37enne soccorso dai Vigili del Fuoco intorno alle 13

Soccorso Alpino impegnato ai Piani di Bobbio alle 12

MOGGIO – Il nucleo Saf dei Vigili del Fuoco del Comando di Lecco, in collaborazione al Soccorso Alpino della stazione Valsassina, intorno alle 12.50 di oggi (sabato 18 luglio) ha soccorso un uomo dopo una caduta in mountain bike in una zona impervia.

L’incidente è avvenuto sulla strada per Artavaggio nel comune di Moggio. Il 37enne, dopo essere stato medicato dal personale dei Vigili del Fuoco, è stato visitato dall’infermiere del Cnsas, quindi è stato trasportato con un fuoristrada fino all’ambulanza che lo ha portato all’ospedale di Lecco per tutte le cure del caso. L’uomo è stato ricoverato in codice giallo (mediamente critico).

Poco prima delle 12, invece, il soccorso alpino è intervenuto ai Piani di Bobbio, nel comune di Barzio, per un infortunio che ha visto coinvolta una donna di 48 anni. Fortunatamente le conseguenze dell’incidente non sono state gravi ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale in codice verde.