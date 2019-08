Cade in una zona impervia, soccorsi in azione a Camaggiore

L’allarme è scattato poco prima delle 9 a Camaggiore

L’uomo era alla ricerca di funghi quando sarebbe scivolato

VENDROGNO – Paura nella mattinata di oggi, venerdì 16 agosto, per un cercatore di funghi che è scivolato in una zona impervia nei pressi dell’Alpe Camaggiore, nel comune di Vendrogno, in Valvarrone.

Da quanto appreso, l’uomo era impegnato nella ricerca di funghi quando alcune persone l’hanno visto cadere. Subito hanno allertato i soccorsi e sono scattate le ricerche.

Sul posto è giunto l’elisoccorso da Como, mobilitati anche gli uomini XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino. L’uomo ha rimediato un trauma facciale ma non sarebbe in pericolo di vita.