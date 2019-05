PASTURO – Stava arrampicando sulla via Necropolis sulla Rocca di Baiedo quando è caduta procurandosi una brutta frattura alla caviglia. Intervento degli uomini del Soccorso Alpino nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 1° maggio, per soccorrere una donna di 57 anni che si è ferita mentre stava arrampicando sopra Pasturo.

Nella caduta l’escursionista si è procurata una frattura scomposta alla caviglia che ha reso necessario l’intervento del Soccorso Alpino.

Trasportata fino al campo dove era nel frattempo atterrato l’elisoccorso alzato in cielo dall’ospedale Sant’Anna di Como, la donna è stata poi portata in elicottero in ospedale in codice giallo, corrispondente a una media gravità.