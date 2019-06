Cadono sul Legnone, elisoccorsi due escursionisti

L’allarme intorno alle 14.30

Due escursionisti di 34 e 38 anni recuperati dall’elicottero

PAGNONA – Intervento dell’elisoccorso nel pomeriggio di oggi, lunedì, sul Monte Legnone, per aiutare due escursionisti di 34 e 38 anni infortunati in zona Ca de Legn.

La chiamata è scattata intorno alle 14.30: allertato il Soccorso Alpino Stazione Valsassina mentre in volo si è alzato l’elicottero che ha provveduto a recuperare i due escursionisti e a trasportarli a valle. Uno dei due avrebbe riportato lievi ferite: è stato trasportato in Ospedale a Gravedona in codice verde.