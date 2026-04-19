Caduta in moto lungo la Sp62, soccorso un giovane di 21 anni

Il motociclista è stato trasportato all’ospedale in codice giallo

Intervento dell’ambulanza del Soccorso Bellanese

PARLASCO – Incidente lungo la Strada Provinciale 62 della Valsassina, nel comune di Parlasco, poco dopo le ore 12 di oggi, domenica 19 aprile. La macchina dei soccorsi si è attivata per un ragazzo di 21 anni caduto in moto. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del Soccorso Bellanese che, dopo le prime cure sul posto, ha trasportato il giovane all’ospedale di Gravedona in codice giallo (mediamente critico).