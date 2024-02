Caduta sui monti di Premana, soccorso un uomo di 56 anni

L’allarme poco dopo le 15 di oggi, sabato, nella zona di Porcile

L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale in codice giallo

PREMANA – Intervento dei soccorsi a Premana poco dopo le ore 15 di oggi, sabato 3 febbraio, per un escursionista caduto nella zona di Porcile. Fortunatamente le condizioni del 56enne si sono rivelate meno gravi di quanto pensato in un primo momento, sul posto è giunto l’elisoccorso da Como, allertati anche i tecnici del Soccorso Alpino stazione Valsassina-Valvarrone. L’uomo è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).