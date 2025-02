E’ successo verso le 17.30

BALLABIO/PASTURO – Si segnala un mezzo pesante in panne lungo la provinciale 62, dopo la piana di Balisio, scendendo verso Pasturo. Il camion è fermo in salita (direzione Ballabio) in attesa del soccorso stradale.

Inevitabile qualche rallentamento alla viabilità, prestare attenzione.