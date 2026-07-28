Camion in panne sulla nuova Lecco-Ballabio, strada chiusa in direzione Lecco

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SS36 Dir nuova Lecco Ballabio chiusa in discesa
(foto archivio)

Il mezzo pesante si è fermato nei pressi della galleria “Fulminata”

BALLABIO – Traffico interrotto lungo la nuova Lecco-Ballabio a causa di un camion in panne. Il mezzo pesante si è fermato nei pressi della galleria del Passo del Lupo (Fulminata), rendendo necessaria la chiusura della strada in direzione Lecco, per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la successiva rimozione del veicolo.

Sul posto sono intervenuti gli addetti alla gestione della viabilità per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Si raccomanda agli automobilisti diretti verso Lecco di prestare attenzione alla segnaletica e, se possibile, di valutare percorsi alternativi fino alla riapertura della strada.

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