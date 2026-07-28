Camion in panne sulla nuova Lecco-Ballabio, strada chiusa in direzione Lecco

Il mezzo pesante si è fermato nei pressi della galleria “Fulminata”
BALLABIO – Traffico interrotto lungo la nuova Lecco-Ballabio a causa di un camion in panne. Il mezzo pesante si è fermato nei pressi della galleria del Passo del Lupo (Fulminata), rendendo necessaria la chiusura della strada in direzione Lecco, per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la successiva rimozione del veicolo.
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