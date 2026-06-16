Camion incastrato sulla strada tra Pasturo e Barzio, intervento dei Vigili del Fuoco

Strada bloccata, i Carabinieri di Introbio hanno gestito la viabilità in attesa dell’arrivo dei soccorsi

I Vigili del Fuoco hanno trainato il mezzo liberando la strada

BARZIO – Un bilico è rimasto incastrato nella tarda mattinata di oggi, martedì 16 giugno, all’altezza di un tornante della strada che da Pasturo sale verso Barzio. Il mezzo pesante non è riuscito più a muoversi, bloccando completamente la circolazione stradale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Introbio che hanno fatto defluire il traffico in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Verso le ore 13 sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno trainato il mezzo liberando la strada.