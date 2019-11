Casargo, controlli alla velocità: impiegata la Polizia Provinciale

Dopo la richiesta del Comune, la Provincia manda i propri agenti

“Controlli nell’ottica della sicurezza stradale nel centro abitato”

CASARGO – Nei prossimi giorni gli agenti della Polizia provinciale effettueranno controlli della velocità sulla strada provinciale 67 nel territorio comunale di Casargo.

“Nell’ambito delle attività legate alla sicurezza stradale – commenta il Consigliere provinciale delegato alla Polizia provinciale Matteo Manzoni – la Provincia di Lecco intende effettuare controlli sulla velocità su quel tratto di strada, anche a seguito della richiesta del Comune di Casargo, che a sua volta ha ricevuto diverse segnalazioni dai cittadini. I controlli non sono certo effettuati per fare cassa, ma sono mirati all’eccesso di velocità nell’ottica della prevenzione dei sinistri stradali con particolare riguardo agli attraversamenti pedonali e alle numerose intersezioni presenti in centro abitato, per garantire la massima sicurezza a tutti gli utenti della strada”.