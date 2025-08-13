Casargo. Incidente tra due auto in via Maffei, in volo anche l’elisoccorso

E’ successo martedì sera verso le 23, cinque le persone coinvolte

In posto ambulanza, Vigili del Fuoco e l’elisoccorso del 118

CASARGO – Incidente nella tarda serata di ieri, martedì 12 agosto, a Casargo, in via Maffei, tra due auto che si sono scontrate frontalmente.

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 22, in posto si sono portate due ambulanze, una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Bellano intervenuta con autopompa e anche l’elisoccorso da Sondrio.

Cinque le persone coinvolte nel sinistro, quattro giovani di età compresa tra i 21 e i 27 anni e un 56enne. Un ferito è stato trasportato in codice giallo (condizioni serie) all’Ospedale di Gravedona dall’eliambulanza.