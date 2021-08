Casargo. Scivola nel bosco, un altro fungiatt salvato dal Soccorso Alpino

L’allarme nel pomeriggio di Ferragosto

Soccorso un 53enne di Valgreghentino

CASARGO – Un uomo di 53 anni di Valgreghentino è stato soccorso ieri pomeriggio, 15 agosto, dopo essere scivolato per una trentina di metri in un bosco molto ripido, mentre era in cerca di funghi. Nella caduta ha riportato diversi traumi. E’ riuscito a chiedere aiuto con il telefono ma era disorientato. L’allertamento da parte della centrale di Soreu dei Laghi è arrivata poco prima delle 17.

I soccorritori della Stazione di Valsassina-Valvarrone della XIX Delegazione Lariana sono arrivati sul posto e lo hanno individuato. È intervenuto anche l’elisoccorso di Areu. Il ferito è stato valutato, imbarellato e recuperato con il verricello. L’intervento è terminato in serata.

“Negli ultimi giorni le attivazioni che riguardano cercatori di funghi sono sempre più frequenti, raccomandiamo, in linea generale, prudenza e massima attenzione. Sul sito sicurinmontagna.it trovate molte informazioni utili e un opuscolo specifico che è possibile scaricare gratis”.