Casargo. Si cerca Antonio, disperso dopo essere uscito per funghi

Dell’uomo non si hanno più notizie da ieri, venerdì

Le ricerche si concentrano nella zona della scuola Alberghiera. Chiunque lo abbia visto contatti subito il NUE 112

CASARGO – Sono in corso le ricerche di un uomo di 70 anni, Antonio, disperso da ieri nella zona di Casargo. L’uomo era uscito nella mattinata per andare a cercare funghi e da allora non ha più fatto rientro.

Le operazioni di ricerca, portate avanti in sinergia da Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco, si stanno concentrando in particolare nell’area della scuola Alberghiera di Casargo, dove i soccorritori sono impegnati nel tentativo di ricostruire gli spostamenti dell’uomo e individuarne la posizione.

Al momento non risultano ulteriori dettagli sulle circostanze della scomparsa.

L’appello rivolto alla popolazione è quello di segnalare qualsiasi informazione utile: chiunque abbia visto Antonio o abbia notato movimenti riconducibili alla sua presenza è invitato a contattare immediatamente il NUE 112.

Le ricerche proseguono.