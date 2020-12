L’allarme poco dopo le 16 in prossimità del parcheggio

Una donna di 75 anni si sarebbe infortunata a una gamba

CASARGO – Soccorsi in azione nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 gennaio, all’Alpe di Paglio nel Comune di Casargo, per aiutare una donna di 75 anni infortunata a una gamba. L’incidente sarebbe avvenuto in prossimità del parcheggio.

L’allarme è scattato intorno alle 16.20 in codice giallo (mediamente critico). Sul posto si sono portati i tecnici del Soccorso Alpino di Premana insieme alla Croce Rossa di Premana. In supporto anche i Vigili del Fuoco di Lecco intervenuti con due mezzi e due squadre Saf. L’intervento è reso difficoltoso dalle avverse condizioni meteo e dalla presenza di neve.