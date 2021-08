Soccorso alpino e Vigili del Fuoco al lavoro nel pomeriggio di oggi, mercoledì

L’uomo, che era in buone condizioni, è stata recuperato con l’elicottero

CASARGO – Si è perso in una zona impervia nella zona della chiesetta di Sant’Ulderico, in zona Alpe Giumello, nel comune di Casargo. L’allarme è scattato intorno alle 12.30 di oggi, mercoledì 11 agosto. Subito sono intervenuti i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino stazione Valsassina, supportati dai Vigili del Fuoco, che hanno cercato di individuare il cercatore di funghi.

L’uomo si trovava in un canale molto impervio e non è stato semplice trovarlo. I soccorsi hanno ridisceso il canale fino a raggiungere il malcapitato che ha potuto ricevere le prime cure. Quindi hanno atteso l’arrivo dell’elicottero Drago 82 dei Vigili del Fuoco che ha recuperato l’uomo, fortunatamente illeso, con il verricello e lo ha portato in zona sicura.