Casargo, trovato senza vita il “fungiatt” 70enne disperso

Il corpo recuperato in serata dall’elicottero dei Vigili del Fuoco vicino al torrente Varrone

Si sono concluse tragicamente le ricerche dell’uomo, del quale non si avevano più notizie da venerdì dopo l’uscita per cercare funghi. Impegnati volontari del Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco

CASARGO – Si sono concluse purtroppo nel modo più tragico le ricerche dell’uomo di 70 anni, Antonio, disperso da venerdì nella zona di Casargo.

Il suo corpo è stato individuato e recuperato in serata dall’elicottero dei Vigili del Fuoco, purtroppo senza vita. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi del torrente Varrone, ponendo fine alle ricerche che avevano impegnato per ore i soccorritori.

Dell’uomo non si avevano più notizie dalla mattinata di venerdì, quando era uscito per andare a cercare funghi senza poi fare rientro.

Le operazioni di ricerca erano state condotte in sinergia dal Soccorso Alpino e dai Vigili del Fuoco e si erano concentrate in particolare nella zona della Scuola Alberghiera di Casargo, dove i soccorritori erano impegnati a ricostruire gli spostamenti del settantenne e a individuarne la posizione.

In serata, il tragico epilogo con il ritrovamento del corpo nei pressi del torrente.