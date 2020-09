Cercatore di funghi disperso a Giumello, partite le ricerche

Si cerca un disperso all’Alpe Giumello in Valsassina

Un uomo uscito alla ricerca di funghi. Allertati i soccorsi

CASARGO – E’ di nuovo una giornata di apprensione in Valsassina per la sorte di un cercatore di funghi di cui da questa mattina non si hanno più notizie. L’uomo era uscito per un’escursione insieme al fratello nella zona dell’Alpe Giumello alla ricerca di funghi ma ad un certo punto di lui si sono perse le tracce.

I due si trovavano sul versante che guarda la Valvarrone, verso la chiesa di Sant’Ulderico. Inutili le chiamate al cellulare, allora il familiare ha deciso di allertare i soccorsi che hanno avviato le ricerche. Sul posto si sono portati gli uomini del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco.

Solo ieri, nella zona di Premana, i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino hanno battuto i boschi della valle dei Forni per la scomparsa di un altro cercatore di funghi, un 56enne milanese, militare della guardia di finanza, ritrovato purtroppo senza vita dopo una caduta di trenta metri in un crepaccio (vedi articolo).