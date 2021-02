Giornata da bollino nero per il traffico di rientro sulla SS36 e in Valsassina

BELLANO – SS36 chiusa in serata, con il traffico completamente in tilt. Tantissime le auto di ritorno dalla Valtellina e, ad aggravare la situazione, è stato un restringimento della carreggiata in galleria ad Abbadia Lariana per un cantiere che, a quanto pare, non è stato possibile smantellare.

Le lunghe code si sono formate già nel pomeriggio, ma il traffico è decisamente aumentato in serata con il restringimento che ha fatto da tappo mandando il tilt la viabilità e costringendo cosi le autorità alla chiusura dell’arteria stradale.

SS36 che in serata è stata chiusa con la traffico dirottato da Bellano verso la Valsassina dove la viabilità, già intensa con code e rallentamenti, è andata anche qui in tilt con ripercussioni incredibili sui tempi di marcia. C’è chi, partito da Bormio alle 16 per raggiungere Lecco, alle 22.45 si trova ancora a Bellano.

Una giornata da bollino nero non ancora conclusa per molti automobilisti che (ore 23) sono ancora in strada.