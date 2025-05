Code in Valsassina per un incidente sulla Provinciale tra Barzio e Pasturo

L’allarme intorno alle 11.30

Cinque persone coinvolte, soccorsi in azione

CREMENO – Traffico lungo la Provinciale 62 tra Barzio e Pasturo per un incidente stradale avvenuto poco dopo le 11.30. L’allarme è scattato in codice giallo, cinque le persone coinvolte.

In posto i soccorritori, un’ambulanza da Introbio e i Vigili del Fuoco. Inevitabili le ripercussioni sul traffico con lunghe code in direzione Barzio. In posto è intervenuta la Polizia Locale per la gestione della viabilità: il traffico è deviato all’altezza del Ponte della Folla.