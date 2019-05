Colto da grave malore, 63enne trasportato all’ospedale

Tempo di lettura: 1 minuto

Casargo, soccorso un uomo vittima di un grave malore

Trasferito in codice ‘rosso’ al Manzoni di Lecco

CASARGO – I sanitari hanno messo in atto le manovre di rianimazione per cercare di salvargli la vita, poi lo hanno trasferito d’urgenza all’ospedale di Lecco: grande preoccupazione a Casargo per un 63enne, colto da grave malore.

E’ successo domenica all’ora di pranzo in via Roma. Dopo la chiamata di soccorso, sono intervenute la Croce Rossa di Premana e l’automedica del 118. L’uomo è stato trasportato in codice ‘rosso’ all’ospedale di Lecco.