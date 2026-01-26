Colto da Malore in pista, 75enne elisoccorso a Bobbio

La richiesta di intervento è stata lanciata alle 12:40 circa di oggi, lunedì

PIANI DI BOBBIO – Un intervento di emergenza si è reso necessario nella tarda mattinata di oggi presso la stazione sciistica dei Piani di Bobbio, dove un uomo di 75 anni è stato colpito da un malore. L’allarme è scattato alle 12.40 e ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi.

L’emergenza è stata coordinata dalla Soreu Laghi, che ha disposto l’intervento dell’elisoccorso di Bergamo.

Dopo le prime cure sul posto, il paziente è stato stabilizzato e trasportato in elicottero all’ospedale di Lecco, in codice rosso. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulle condizioni cliniche dell’uomo, né sulle circostanze precise che hanno preceduto il malore.