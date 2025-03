Colto da malore, pescatore valsassinese muore lungo le sponde del Pioverna

A perdere la vita, Erino Maroni, classe 1962, molto conosciuto in valle

Il dramma si è consumato questa mattina, poco prima delle 8

PASTURO – Tragedia questa mattina a Pasturo, in Valsassina. Erino Maroni, classe 1962, originario di Primaluna, frazione San Rocco, ha perso la vita mentre si trovava nei pressi del torrente Pioverna. L’uomo, sposato con due figli, residente a Casargo, era un appassionato pescatore e spesso trascorreva le sue giornate lungo le rive del corso d’acqua.

Secondo le prime ricostruzioni, il pensionato sarebbe stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma per l’uomo purtroppo non c’era pù nulla da fare. Le autorità stanno ora svolgendo gli accertamenti del caso.

La comunità si stringe attorno alla famiglia di Erino Maroni in questo momento di dolore.