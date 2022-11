A Valmadrera l’ultimo saluto alla colonna della Croce Rossa Valsassina morta all’età di 53 anni

“Restaci sempre accanto, aiutaci in ogni servizio a dare il meglio che possiamo”

VALMADRERA – “Questi angeli in tuta rossa stanno piangendo e hanno ancora bisogno di te. Non ti dimenticheremo mai”. Con queste parole i compagni della Croce Rossa di Balisio hanno detto addio a Edvige Cesana morta all’età di soli 53 anni. Volontaria nel comitato di Lecco e dipendente della Croce Rossa Valsassina, Edy era per tutti una donna forte, una colonna dell’associazione, da lei venivano le idee perché era capace di trascinare il gruppo.

Indelebile il segno che è stata capace di lasciare in tanti anni di servizio per gli altri. Ma quella tuta rossa che spesso è una corazza che permette ai volontari di affrontare le situazioni d’emergenza più difficili oggi, durante l’ultimo saluto nella chiesa di Valmadrera, paese dove viveva, non ha impedito alla grande famiglia di Edy di rivelare il suo volto più umano attraverso le lacrime.

“Non riesco a credere che siamo qui a salutarti per l’ultima volta; da martedì sera non siamo più capaci di compiere fino in fondo un’azione completa, nella nostra testa c’è un turbinio di ricordi, di foto – hanno ricordato con commozione gli amici della Cri Valsassina -. Anche se sapevamo che stavi male non avevamo mai preso in considerazione questo finale, ci aspettavamo tutti che un giorno saresti tornata tra noi con il migliore dei tuoi sorrisi. Inutile chiedersi perché, ad alcuni perché non ci sono risposte. Ma noi, poveri essere umani, una risposta la vogliamo sempre ed è proprio allora che ognuno di noi inizia a cercare quella che più gli si addice”.

“La mia risposta è che il vestito che spesso ci viene cucito addosso non corrisponde sempre a ciò che realmente siamo – ha continuato una volontaria legatissima a Edy -. La Edy forte, la Edy battagliera, la Edy che faceva tutto da sola era così prima che, l’anno scorso, il tuo Luca (fratello scomparso per una malattia, ndr), il tuo primo e ultimo pensiero, ti aveva resa vulnerabile. Edy, avevi bisogno di essere fragile, avevi bisogno di essere abbracciata e riempita d’amore, come facevi tu in tutti i tuoi servizi. Se davvero è andata così, se davvero eri troppo stanca di essere forte, mi auguro che l’angelo più bello del cielo sia sceso fin qui, abbia raccolto le sue morbide ali e ti abbia stretto in un abbraccio senza fine. Avevi tante ragioni per restare e noi abbiamo pregato, supplicato di lasciarti qui, ma Colui che legge nei nostri cuori ti conosceva meglio di noi e ha scelto per te. Ora siamo noi a chiederti una cosa: restaci sempre accanto, aiutaci in ogni servizio a dare il meglio che possiamo“.

Durante il funerale celebrato da don Fabio e don Egidio sono stati ricordati alcuni versi della canzone alpina “Improvviso” scritta da Bepi De Marzi che dicono “chi spegne il giorno conosce bene il sole, chi spegne il giorno conosce colora i nostri sogni, tutta la valle racconta il nostro bene”: “La canzone parla di un tramonto che arriva sempre improvviso. Sono parole di una fede cristallina e un po’ esigente, ma sono luce persino dentro un tramonto di sole – ha detto il sacerdote -. Io non ho conosciuto Edvige, ma non serve, basta guardare voi per immaginare chi era, cosa faceva e come lo faceva. E io che non la conoscevo, a questo sguardo colgo solo una parte di quello che era”.

Tanta la commozione, sul sagrato Edy è stata accolta dai gonfaloni della Croce Rossa Valsassina, Lecco, Valmadrera, Galbiate e Premana. In cielo si è levato il suono delle sirene delle ambulanze schierate davanti alla chiesa e decine di tute rosse si sono strette attorno a mamma Dina, alla sorella Monica e a tutti i parenti in un abbraccio carico di affetto e riconoscenza.