Controlli nel weekend del Nameless: una denuncia per rapina e diverse patenti ‘saltate’

Controlli dentro e fuori il festival, ecco il bilancio

Un arresto per rapina e diverse patenti ‘saltate’ nei controlli sulle strade

BARZIO – Non sono mancati i controlli durante il fine settimana del Nameless: se dentro l’area della festa ci ha pensato l’organizzazione a vigilare sull’evento, in collaborazione e con la presenza anche del personale delle forze dell’ordine, subito fuori dai cancelli e sulle strade è stato attuato un’importante dispositivo coordinato dalla Prefettura.

All’interno dell’area del Festival musicale, nella giornata di sabato notte, i Carabinieri della Stazione di Introbio hanno denunciato, in stato di libertà, un 30enne, residente nella provincia di Napoli, per rapina, per aver strappato dal collo di un 22enne meratese, una collanina in oro provocandogli anche lesioni superficiali.

Sulle strade

L’attività di controllo della circolazione stradale, svolta in particolar modo nelle ore notturne dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Lecco, ha consentito di svolgere numerosi controlli ed accertare 22 violazioni al Codice della Strada, a carico di altrettanti automobilisti, risultati positivi alla prova dell’etilometro.



Di questi, 12 sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria, essendo stati sorpresi con tassi alcolemici oltre i limiti consentiti (sette con un tasso tra 0,90 e 1,5 g/l e cinque tra 1,5 e 2,13 g/l) . Per loro oltre alla denuncia penale, è scaturito anche il ritiro della patente nonché la detrazione di dieci punti; in un singolo caso l’autovettura è stata anche sequestrata ai fini della confisca.

Altri dieci sono stati trovati positivi con un tasso compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, sono stati sanzionati in via amministrativa e segnalati alla locale Prefettura per l’eventuale sospensione della patente di guida e la decurtazione di dieci punti. Tra questi, è stata accertata la violazione amministrativa anche a carico di un autista professionale, sorpreso alla guida di un bus navetta, con un tasso di poco superiore ai 0,5 g/l. Il veicolo, all’atto del controllo, non trasportava alcuna persona.

Fuori pericolo il giovane finto all’ospedale

Nel frattempo sono migliorate le condizioni del giovane di Erba che si era sentito male, al di fuori dell’area feste allestita in via Fornace Merlo: sul posto si è prontamente portata un’ambulanza del Soccorso Bellanese che ha trasportato in codice rosso il giovane all’Ospedale Manzoni di Lecco.

Il giovane era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Come ricostruito, il malore sarebbe stato causato da un mix di droghe e alcol assunti dal giovane prima di recarsi al festival.

Ora che le sue condizioni sono migliorate, il ventenne è stato trasferito nel reparto Medicina: è fuori pericolo.