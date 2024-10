Controlli notturni della Polizia Locale tra Ballabio, Cortenova e Lierna

Strade più sicure grazie al Progetto Smart voluto e finanziato da Regione Lombardia

Accertate diverse violazioni per guida in stato di ebrezza e sequestrato un veicolo per mancanza di assicurazione

BALLABIO – Due weekend all’insegna della sicurezza con controlli di Polizia Locale fino a tarda notte, grazie a un progetto voluto e finanziato da Regione Lombardia e al conseguente accordo di collaborazione per un intervento integrato siglato tra i comuni di Ballabio, Cortenova e Lierna.

Gli agenti, guidati dal comandante Marco Maggio, hanno controllato complessivamente 267 veicoli con un’azione volta a rafforzare la sicurezza urbana nei tre Comuni, con particolare attenzione agli orari serali e notturni, solitamente meno presidiati.

Le pattuglie di Polizia, dotate anche di etilometro ministeriale, hanno accertato diverse violazioni per guida in stato di ebrezza; alcune con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l e una con un tasso alcolemico prossimo ai 2 g/l. Inoltre, gli agenti hanno sequestrato un veicolo per mancanza di copertura assicurativa e svolto indagini utili a contrastare lo spaccio di stupefacenti.

“Grazie a questo progetto, voluto da Regione Lombardia, e all’ottima sinergia creatasi tra i Comuni di Ballabio, Cortenova e Lierna – dichiarano all’unisono i Sindaci Giovanni Bruno Bussola, Sergio Galperti e Simonetta Costantini – è stato possibile intensificare la presenza dei nostri agenti di Polizia Locale, che ringraziamo, al fine di prevenire episodi di criminalità e aumentare la sicurezza urbana dei nostri concittadini. Un’iniziativa, quella del Progetto Smart di Regione Lombardia, in cui abbiamo fortemente creduto e riteniamo si debba assolutamente ripetere”.