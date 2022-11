L’allarme è scattato via Silvio Pellico intorno alle 14.30

L’uomo è rimasto ferito mentre stava tagliando una pianta

CORTENOVA – Intervento dei Vigili del Fuoco intorno alle 14.30 di oggi, 23 novembre, in via Silvio Pellico a Cortenova. Il comando provinciale di Lecco ha inviato tre mezzi tra cui la squadra speleo alpino fluviale, con il supporto del distaccamento di Bellano, per una persona rimasta ferita dopo il taglio di una pianta. L’uomo, 64 anni, dopo essere stato liberato dal peso del tronco è stato trasportato con barella Kong all’ambulanza dove è stato affidato alle cure dei sanitari.