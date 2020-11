Cortenova. Auto finisce fuori strada, soccorsa una donna di 43 anni

Trauma alla colonna vertebrale per una 43enne

La donna è stata trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo

CORTENOVA – Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 8 novembre, in via Silvio Pellico a Cortenova. L’allarme è scattato poco dopo le 18.30 per un’auto finita fuori strada. Sul posto è giunta un’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina insieme all’automedica e ai Vigili del Fuoco di Lecco.

Coinvolta nell’incidente una donna di 43 anni che ha subito un trauma alla colonna vertebrale. Fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno gravi di quanto si era pensato in un primo momento e non sarebbe in pericolo di vita. La donna è stata trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico). Alle forze dell’ordine il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.