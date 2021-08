Cortenova e La Valletta Brianza, due incidenti in mattinata sulle strade lecchesi

66enne all’ospedale in seguito a una caduta dalla bici

A Cortenova incidente in moto, soccorso un uomo di 55 anni

LA VALLETTA BRIANZA/CORTENOVA – Due interventi sulle strade lecchesi per altrettanti incidenti nella mattinata di oggi, domenica 8 agosto. Nel primo caso un’ambulanza della Croce Bianca di Merate è intervenuta poco dopo le ore 10 in via Galbusera Nera per una caduta dalla bicicletta. Soccorso in codice verde (poco critico) un uomo di 66 anni che è stato trasportato all’ospedale di Merate.

Intorno alle ore 11.30 i soccorsi sono intervenuti a Cortenova per una caduta da moto. Sul posto un’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina che ha prestato le prime cure a un uomo di 55 anni prima di trasportarlo all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico)