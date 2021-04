Tre le squadre impegnate in Valsassina

Bruciato un tetto a Bindo di Cortenova

CORTENOVA – Vigili del Fuoco al lavoro in Valsassina nella giornata di ieri, giovedì 15 aprile. I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco sono intervenuti per un incendio tetto a Bindo di Cortenova. Per spegnere le fiamme sono state impegnate tre squadre, 2 provenienti da Lecco e una da Bellano.