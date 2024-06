L’uomo si sarebbe infortunato in seguito ad una caduta

In posto elisoccorso e Soccorso Alpino

CORTENOVA – Intervento di soccorso nella tarda mattinata di giovedì all’Alpe Zuc, sopra Prato San Pietro (Cortenova). L’allarme è scattato per un uomo di 64 anni infortunato a seguito di una caduta.

In posto l’elisoccorso di Como e una squadra del soccorso alpino stazione di Barzio. Il ferito è stato trasportato in Ospedale in codice giallo.