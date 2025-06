Cortenova, infortunio sul lavoro: 40enne elisoccorso

La richiesta di intervento è stata lanciata poco prima delle 15

CORTENOVA – Un infortunio sul lavoro ha richiesto l’intervento urgente dei soccorsi oggi, lunedì, poco prima delle 15, in un’azienda di via Roma. Coinvolto un uomo di 40 anni, rimasto ferito mentre si trovava sul posto di lavoro.

Il fatto ha subito attivato la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecco, i Carabinieri, il personale di ATS Brianza, l’ambulanza e l’elisoccorso di Como.

L’uomo è stato soccorso in codice giallo e trasportato all’ospedale con il medesimo codice. Non sono ancora note le cause dell’infortunio.