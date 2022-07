La donna di 77 anni è stata elitrasportata in codice giallo all’ospedale Manzoni di Lecco

CORTENOVA – E’ finita all’ospedale dopo essere stata investita da un’auto che stava compiendo una retromarcia.

Vittima del sinistro avvenuto nalla mattinata di oggi, domenica, a Bindo di Cortenova in Valsassina è stata una donna di 77 anni. soccorso ed elitrasportata dall’elisoccorso di Bergamo all’ospedale di Lecco in codice giallo.

L’incidente è avvenuto in via Provinciale in prossimità dell’incrocio con via Amedeo Modigliani. Sul posto insieme all’elisoccorso è intervenuta anche un’automedica e l’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina di Introbio, allertati anche i Carabinieri.