Cortenova. Si perde in zona Alpe Zuc, intervengono i soccorsi

L’allarme nel pomeriggio

Sul posto l’elicottero dei Vigili del Fuoco

CORTENOVA – Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, sabato, a Cortenova in Valsassina per un escursionista che si sarebbe perso nei boschi in zona Alpe Zuc.

Stando a quanto appreso la persona avrebbe perso l’orientamento senza riuscire a proseguire o a tornare indietro. A quel punto avrebbe deciso di allertare i soccorsi. Sul posto si è alzato in volo l’elicottero dei Vigili del Fuoco per individuare l’escursionista e riportarlo a valle.