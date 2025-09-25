Crandola. Cercatore di funghi sorpreso dal maltempo, recuperato con l’elicottero

Intervento di soccorso del reparto volo dei Vigili del Fuoco, ieri, nei boschi della Valsassina

Il 67enne, sorpreso da pioggia e grandine, era infreddolito e disorientato

CRANDOLA VALSASSINA – Intervento del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco della Lombardia ieri, mercoledì 24 settembre, nei boschi sopra Crandola Valsassina, per soccorrere un cercatore di funghi di 67 anni sorpreso da pioggia e grandine.

L’uomo, infreddolito e disorientato, non era più in grado di fare rientro. È stato localizzato e recuperato col verricello dall’equipaggio dell’elicottero. L’intervento ha visto la collaborazione tra elisoccorritori, squadre specialistiche dei VVF e operatori del CNSAS.