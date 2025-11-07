Cremeno e La Valletta Brianza: soccorsi al lavoro per due incidenti in bici

Coinvolti una donna di 60 anni e un uomo di 59 anni

Nessuno dei due, fortunatamente, sarebbe in pericolo di vita

CREMENO/LA VALLETTA BRIANZA – Soccorsi al lavoro nella giornata di oggi, venerdì 7 novembre, per due cadute in bicicletta avvenute nel giro di poche ore, entrambe in zone impervie.

Il primo allarme è scattato in Valsassina, a Cremeno, con una donna di 60 anni che è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Lecco in codice verde (poco critico). Il secondo incidente è avvenuto, sempre in zona impervia, a La Valletta Brianza: in questo caso è stato allertato anche l’elisoccorso per un uomo di 59 anni finito a terra e soccorso in codice giallo (mediamente critico).

In entrambi i casi sono stati allertati anche i tecnici del Soccorso Alpino e le squadre dei Vigili del Fuoco.