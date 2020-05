Cremeno. L’addio a Bruno Colombo ex sindaco di Ballabio e politico lecchese

In tanti, oggi pomeriggio, al cimitero di Maggio

“La felicità è Dio che ti ama e Dio ama ciascuno dei suoi figli”

CREMENO – Ultimo saluto a Bruno Colombo oggi pomeriggio, mercoledì 27 maggio, presso il cimitero della frazione Maggio di Cremeno. In tanti, nel pieno rispetto delle norme emanate in questa emergenza sanitaria, si sono ritrovati per salutare un’ultima volta il politico e imprenditore, eletto sindaco di Ballabio nel 1975 sostenuto da una lista civica nonostante la sua militanza nel Partito Comunista.

Molti i volti noti della politica locale, sindaci attuali ed ex sindaci, che hanno voluto dire addio a Bruno Colombo, morto all’età di 70 anni. A celebrare le esequie il parroco don Lucio Galbiati: “Ci sono momenti, come questo, di sofferenza, inquietudine e dolore che pesano sul nostro cuore però Gesù ci invita a evitare la tentazione di lasciare che la tristezza ci schiacci. Ci apre il cuore e ci aiuta a invocare – ha detto il sacerdote nell’omelia -. Gesù ci promette che va a prepararci il posto e ci fa capire che c’è un modo nuovo di vivere la vita che corrisponde alla felicità che abbiamo nel cuore”.

“La felicità è Dio che ti ama, è essere consapevoli che il suo amore non finisce mai, qualunque cosa succeda nella vita e Gesù ce lo testimonia – ha continuato don Lucio -. La felicità è sapere che c’è un posto per tutti nel cuore di Dio, perché Dio ama ciascuno dei suoi figli. Il Paradiso è stare con Gesù, e allora il Paradiso è già qui quando noi siamo capaci di rendere visibile l’amore di Dio che c’è nel nostro cuore. Gesù l’ha fatto e chiede anche a noi di farlo. L’invito, allora, è quello di far crescere nel cuore l’esperienza di Dio e l’esperienza di fraternità e amore perché questa esperienza rende il nostro cuore felice e ci fa essere veramente in paradiso”.

Padre di cinque figli, Colombo è stato sposato in prime nozze con Nicoletta Fezzi e in seconde nozze con Giovanna Invernizzi, attuale consorte, con la quale viveva in Valsassina.