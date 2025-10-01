Da oggi la Valsassina farà da base per gli addestramenti dei sanitari in servizio di elisoccorso regionale Areu

Il corso di formazione durerà oltre un mese e sarà svolto in collaborazione con il Soccorso Alpino

Coinvolta la Casa delle Guide e la Placca Condor che in questo periodo non sarà utilizzabile

INTROBIO – Per oltre un mese il centro Valsassina farà da quartier generale per gli addestramenti del personale sanitario in servizio di Elisoccorso Regionale AREU. Oggi, mercoledì 1 ottobre, è prevista la prima giornata della grande esercitazione. Farà da base la Casa delle Guide e il corso sarà svolto in collaborazione con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico Lombardo.

La parete di roccia antistante alla struttura, la “Placca Condor”, sarà quindi riservata alle esercitazioni e non utilizzabile da altri alpinisti fino a martedì 4 novembre. Resteranno invece usufruibili le falesie del Sasso di Introbio, Muro di Introbio, Pilastrini e Rocca di Baiedo.

L’addestramento per i tecnici di elisoccorso si svolgerà nei seguenti giorni: mercoledì 1 ottobre, giovedì 2 ottobre, venerdì 3 ottobre, martedì 7 ottobre, mercoledì 8 ottobre, giovedì 9 ottobre, martedì 14 ottobre, mercoledì 15 ottobre, giovedì 16 ottobre, martedì 21 ottobre, mercoledì 22 ottobre, giovedì 23 ottobre, martedì 28 ottobre, lunedì 3 novembre e martedì 4 novembre.